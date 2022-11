France – Afrique du Sud 2022 rugby en direct streaming

Fabien Galthié renouvelle les hommes vainqueurs de l’Australie, pour affronter l’Afrique du Sud, ce samedi soir.

La quête du Graal se poursuit pour les Bleus qui se frottent, ce samedi soir, à un autre collectif prétendant au titre mondial, l’année prochaine. Après avoir dominé l’Australie, battre les Springboks serait une autre preuve de la solidité du collectif tricolore, à moins d’un an désormais de son rendez-vous international. Deuxième test match de l’automne, France – Afrique du Sud 2022 rugby en direct streaming est à voir sur la chaîne France 2. La rencontre se dispute au stade Vélodrome, à Marseille, le coup d’envoi donné, à partir de 21h.

Pour suivre France – Afrique du Sud 2022 rugby en direct streaming

Un test France – Afrique du Sud 2022 rugby en direct streaming à voir en clair

Rien de moins que le champion du monde en titre, à qui les hommes de Fabien Galthié rêvent de succéder, se présentent ce samedi soir. Les dynamiques sont bien différentes, tandis que l’équipe de France demeure invaincue depuis plus d’un an, son adversaire souffle le chaud et le froid, dans sa préparation. La semaine dernière, il s’est notamment incliné contre l’Irlande (19-16), à Dublin, quand les Bleus battaient l’Australie, d’une courte tête, 30-29.

Avantage aux Springboks dans l’historique des confrontations

Néanmoins, l’historique des confrontations des deux pays sur le rectangle vert plaide largement à la faveur des sud-africains. Lesquels ont affronté les Bleus à 44 reprises, dans leur histoire et ils ont gagné vingt-sept fois, contre onze succès à la France et le reste en matchs nuls. Fabien Galthié a reconduit le même quinze de départ, que face à l’Australie, avec la présence de Jonathan Danty, incertain jusqu’au jour J, dans la ligne des trois quarts. En face, il faudra surveiller Cheslin Kolbe, l’ancien ailier du Stade Toulousain, désormais à Toulon qui a été choisi, pour buter les pénalités de son collectif.