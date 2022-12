Espagne – Japon 2022 en direct streaming

L’Espagne de Aymeric Laporte afrronte le Japon pour le dernier match de groupe du Mondial 2022.

Elles sont respectivement première et deuxième du groupe E, mais il est très probable que l’une d’elles ne verra pas les huitièmes de finale de cette Coupe du monde. Cela va naturellement dépendre de l’autre match du groupe, disputé au même moment. C’est le choc, Espagne – Japon 2022 en direct streaming, l’affiche proposée en clair, à voir sur TF1, ce jeudi 1er jour de décembre, à partir de 20h.

Voyez Espagne – Japon 2022 en direct streaming

Espagne – Japon 2022 en direct streaming est l’affiche en clair ce 1er décembre

Niveau enjeu, voilà ce pour quoi la Roja et le collectif nippon se battent, ce jeudi : l’Espagne, pour ne pas encaisser plus de 8 buts (!), contre son adversaire du jour, tandis que le Japon doit, au pire concéder un nul, tout en espérant que l’Allemagne et le Costa Rica se neutralisent (ou que l’Allemagne s’impose par un seul but d’écart), au même instant. En ce cas, et seulement en ce cas, l’Espagne et le Japon valideront leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, au Qatar.

La Roja ne doit pas perdre pas 14 buts d’écart, c’est plus compliqué pour les Nippons

L’Espagne compte quatre points après son écrasant succès sur le Costa Rica (7-0) et son nul (1-1), face à l’Allemagne, tandis que le Japon, en dominant l’Allemagne (2-1), avant de s’incliner sur le Costa Rica (0-1), a trois points. Chez les bookmakers de France, l’Espagne est donné en favorite à la victoire de son match, à une cote inférieure à 1,5 contre un. Le succès du Japon paie 8 fois la mise, environ, et 4 fois, pour un partage des points. Les premiers et deuxièmes de ce groupe E affronteront les équipes du groupe F qualifiées (Croatie, Belgique, Canada, Maroc)