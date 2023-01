Espagne – France 2023 handball en direct streaming

L’équipe de France de handball poursuit son bonhomme de chemin au Mondiaux 2023, avec une opposition un cran supérieure que l’équipe d’Espagne.

Après avoir remporté leur trois premiers matchs en phase de poules face à la Pologne, l’Arabie Saoudite et la Slovénie lors de cette 28ème édition des Championnats du monde de handball, les Bleus doivent désormais décrocher leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Pour ce faire, Nikoka Karabatic et ses coéquipiers affrontent, pour la troisième rencontre du tour principal, les vices champions d’Europe. Ce Espagne – France 2023 en direct streaming est à suivre ce dimanche 22 janvier à 21h sur TMC, qui a bouleversé ses programmes pour l’équipe de France.

Sur TMC dès 21H00, le match Espagne – France 2023 en direct streaming

Jusqu’ici, ce fut une promenade de santé pour les hommes de Guillaume Gille. Disposant d’adversaires beaucoup plus faibles qu’elle, l’équipe de France et ses joueurs parmi les mieux payés de la planète handball, s’apprête à défier, cette fois-ci, une équipe d’un tout autre standing, ce dimanche. En effet, l’Espagne, qui a terminé comme les Bleus première de sa poule avec trois victoires en autant de rencontres, est vice-championne d’Europe. Si les Bleus sont favoris, ils devront tout de même se méfier de leur premier gros adversaire de la compétition.

Les Bleus joueront face à une grande équipe

En avril 2022, les deux équipes se sont affrontées deux fois lors de matchs amicaux en l’espace de quelques jours. La première confrontation avait été remportée par les hommes de Guillaume Gille (44-33). La Roja avait pris sa revanche deux jours plus tard, en battant l’équipe de France sur un score de 32-31. Les Bleus sont favoris de ce match, et plus généralement de cette compétition. Nikola Karabatic et ses coéquipiers feront tout pour décrocher leur septième titre mondial. Un objectif auquel croient les bookmakers, puisque la côte de l’équipe de France championne du monde est de 4,7. Deuxième équipe la mieux cotée derrière le Danemark, qui est à 2,5.