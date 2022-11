Espagne – Allemagne 2022 en direct streaming

L’Espagne de Perdi affronte l’Allemagne au Mondial 2022 au Qatar.

C’est peut-être, ce dimanche soir, la fin du parcours de la Mannschaft dans son Mondial, avant même le troisième et dernier match de groupe, si elle ne gagne pas et selon le résultat de l’autre match, plus tôt dans la journée. Et l’adversaire qui se dresse face à elle, est d’un calibre supérieur au collectif nippon. Une chance que ce choc Espagne – Allemagne 2022 en direct streaming soit en clair sur TF1, en soirée à partir de 20h, car c’est déjà le premier tournant du tournoi.

Pour voir Espagne – Allemagne 2022 en direct streaming

Déjà un tournant que cet Espagne – Allemagne 2022 en direct streaming

Les Allemands, en s’inclinant (2-1) face au Japon, à l’entame, ont déjà brûlé un joker au mieux, hypothéqués leurs chances, dans le pire des cas. L’avenir de ce match le dira. L’inquiétude qui gagne les rangs de la nation du gardien et capitaine Manuel Neuer est proportionnellement aussi forte que la confiance qui anime l’équipe d’Espagne. C’est que la Roja jubile, après son carton plein infligé au Costa Rica (7-0), qui lui vaut d’avoir déjà un premier pied en huitièmes de finale, avec son goal-average bien soigné. Sait-on jamais…

La Mannschaft est proportionnellement aussi inquiétante que la Roja est confiante

Côté terrain, le sélectionneur allemand, Hansi Flick devrait procéder à des changements sur le onze titularisé contre le Japon. Il devrait aussi enregistrer le retour de Leroy Sané, blessé pour le premier match, mais peut-être trop juste pour débuter d’entrée. Luis Enrique pour l’Espagne, sera lui aussi possiblement tenté par des changements, avec moins de pression sur les épaules de ses joueurs mais une qualification à viser quand même, face à un adversaire au pédigrée trop long, pour ne pas être pris avec le plus grand des sérieux.