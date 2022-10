Eintracht Francfort – OM 2022 en direct live streaming

Igor Tudor à l’heure des derniers choix avant, pour l’OM, d’affronter l’Eintracht Francfort, ce mercredi soir.

Depuis un mois et l’aller au Vélodrome, perdu (0-1) par le collectif phocéen, de l’eau a coulé sous les ponts. Parce qu’à la faveur d’un boucle succès sur le Sporting, l’équipe dirigée par Igor Tudor a retrouvé des ambitions en Ligue des champions. Il peut même viser, dès ce mercredi soir, une qualification aux huitièmes de la Ligue des champions. Eintracht Francfort – OM 2022 en direct live streaming est à voir à partir de 21h, sur les chaînes Canal + ou RMC Sport, la chaîne du foot et des sports de combats.

Ce mercredi soir à 21h Eintracht Francfort – OM 2022 en direct live streaming

Pour espérer valider son billet pour la phase éliminatoire, il faudra à l’Olympique de Marseille, qu’il gagne en Allemagne et qu’en même temps, les Spurs de Tottenham dominent le Sporting. Sinon, la « finale » pourrait se jouer en suivant, sur la pelouse du Vélodrome, face à l’équipe anglaise, présentement leader du groupe D, avec sept points au compteur.

Francfort a dominé trois fois Marseille dans son histoire

Un bémol au compteur de l’OM, avant l’opposition du jour, l’Eintracht Francfort l’a affronté trois fois dans son histoire. Il en est toujours rassorti vainqueur. Ce soir, qui plus est, il évoluera à domicile, dans un stade plein à craquer et un peu revanchard, après les incidents en marge du match aller. Mais les statistiques sont, par nature, faites pour être contrarié. A l’Olympique de Marseille de le démontrer ce mercredi soir pour entrevoir une première qualification aux huitièmes de la Ligue des champions depuis plus d’une décennie.