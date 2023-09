Doumbé – Zebo PFL 2023 en direct streaming gratuit

Direction Paris, pour l’étape du PFL et le combat attendu entre Doumbé et Zebo.

C’est le combat que les fans de MMA attendent avec impatience. Entre la star montante de la discipline, qui fera ses débuts tant attendus dans la Professional Fighters League (PFL) lors de l’événement historique du PFL à Paris et un espoir tricolore de la discipline. Cela se passe au Zénith Paris, La Villette. Et par chance pour les suiveurs de la discipline, le combat Doumbé – Zebo PFL 2023 en direct streaming gratuit sera à voir en clair sur la chaîne et le web, RMC Découverte.

Pour voir Doumbé – Zebo PFL 2023 en direct streaming gratuit

En clair sur les chaînes du groupe RMC, Doumbé – Zebo PFL 2023 en direct streaming gratuit

Doumbé, 31 ans, a déjà impressionné le monde du MMA avec un palmarès de quatre combats, tous remportés par KO depuis ses débuts en 2021. Celui qui a connu une carrière couronnée de succès en kickboxing, a suscité un grand engouement pour son passage au MMA. Après avoir remporté son dernier combat en mars 2023 contre Paweł Klimas par KO, il est prêt à en découdre avec Jordan Zébo.

Zébo, surnommé « Le Fauve », est également un espoir du MMA français dans la catégorie des moins de 77 kilos. Avec un palmarès de quatre victoires, dont deux par KO, Zébo représente une menace sérieuse pour Doumbé. Son entraînement au MMA Factory, dirigé par Fernand Lopez (l’entraîneur de Ciryl Gane), en fait un adversaire redoutable, surtout avec ses compétences en lutte.

🚨🚨🚨 JOUR DE BAGARRE !!! 🤯 Des combats en direct pendant 13h ! ▪️ 17h : la carte préliminaire du PFL Paris 🇫🇷 en exclu et gratuitement sur https://t.co/1TwcCJlBmH ▪️ 20h30 : TOUTE la carte principale du PFL Paris 🇫🇷 en intégralité sur RMC Sport 2 ▪️ 22h30 : co-diffusion… pic.twitter.com/9Ep14Xnyw6 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 30, 2023

Une soirée complète de PFL Paris au Zénith Paris, La Villette

Le combat entre Doumbé et Zébo sera le point culminant de la soirée, mais l’événement PFL Paris présente également d’autres combats intéressants. En co-main event, Abdoul Abdouraguimov affrontera Brad Wheeler. Abdouraguimov, avec un bilan de 16 victoires, une défaite et un match nul, est un autre talent à surveiller dans le MMA français.

L’événement du PFL Europe, qui se tiendra le 30 septembre 2023, sera diffusé en direct en streaming gratuit sur Twitch RMC Sport, avec la carte principale prévue pour RMC Sport 2. Les amateurs de MMA ne voudront pas manquer ce rendez-vous tant attendu entre Doumbé et Zébo, qui promet d’être un affrontement mémorable.