Doumbè – Willis 2024 en direct livre streaming

Cédric Doumbè revient dans l’octogone pour affronter Jaleel Willis ce vendredi 17 mai 2024.

Ce vendredi 17 mai, l’Accor Arena de Paris accueillera un événement phare pour les amateurs de MMA : le « Bellator Champions Series ». Au cœur de cette soirée, le retour très attendu de The Best, qui remonte sur le ring après une défaite controversée contre Baysangur Chamsoudinov, alias Baki, le 7 mars dernier. Ce très attendu combat Doumbè – Willis 2024 en direct livre streaming sera à voir en exclusivité sur la chaîne DAZN. Elle est accessible avec l’abonnement à Canal+ et BeinSport pour l’offre de sport la plus complète du paysage audiovisuel français.

Le dernier combat de Cédric Doumbè s’est terminé de manière inattendue lorsque l’arbitre a stoppé la rencontre au début du troisième round, suite à une plainte de Doumbè concernant une écharde plantée dans un orteil. Cet incident a laissé un goût d’inachevé pour le combattant français, qui a depuis exprimé sa détermination à mettre KO son prochain adversaire. Doumbè, surnommé « The Best », a même déclaré avec provocation que Willis pourrait visiter Paris avant le combat, mais qu’il finirait à l’hôpital après leur affrontement.

Une soirée complète de MMA programmée à l’Accor Arena de Paris

Outre le duel très attendu entre Doumbè et Willis, la soirée promet d’autres combats passionnants dont Patchy Mix (USA / 19-1) – Magomed Magomedov (RUS / 16-1) en main event et Cédric Doumbè (FRA / 5-1) face à Jaleel Willis (USA / 16-5) en co-main event. Le « Bellator Champions Series » débutera à 17h, avec le combat de Doumbè prévu aux alentours de 22h, en tant qu’avant-dernier affrontement de la soirée.

La carte complète du Bellator Paris

Carte préliminaire :

Slim Trabelsi (TUN / 6-0) vs. Louie Sutherland (ECO / 6-2)

Mansour Barnaoui (TUN / 20-6) vs. Yusuke Yachi (JAP / 26-13)

Imamshafi Aliev (RUS / 9-0) vs. Mike Shipman (ANG / 15-4)

Aspen Ladd (USA / 11-5) vs. Ekaterina Shakalova (UKR / 8-1)

Asael Adjoudj (FRA / 7-0) vs. Bruno Fontes (BRE / 6-0)

Carte principale :

Main event : Patchy Mix (USA / 19-1) vs. Magomed Magomedov (RUS / 16-1)

Co-main event : Cédric Doumbè (FRA / 5-1) vs. Jaleel Willis (USA / 16-5)

Gregory Babene (FRA / 23-11) vs. Costello van Steenis (P.-B. / 14-3)

Yves Landu (FRA / 20-9) vs. Jonas Bilharinho (BRE / 11-2-1)

Archie Colgan (USA / 9-0) vs. Thibault Gouti (FRA / 17-6)