Dortmund – PSG 2023 en direct streaming

Les supporters du PSG ne seront pas de trop à Dortmund pour soutenir leur club dans sa quête aux huitièmes de finale de la Ligue des champions 2023.

C’est le choc de la soirée ce mercredi à partir de 21H00, dans le groupe F, en clôture de la phase de groupes de la Champions League. Les Parisiens, ayant triomphé 2-0 lors de leur première confrontation, affronteront les Allemands sur leur terrain. Lesquels ont déjà leur qualification pour les huitièmes en poche. Mais il visent la première place finale. Dortmund – PSG 2023 en direct streaming est programmé sur Canal+, la chaîne des fans de sport avec ses droits complets ‘Ligue 1, Ligue des champions, Top 14, MotoGP, boxe, Formule 1… et ses partenaires Bein Sports et DAZN). Le match est aussi à voir sur RCM Sport 1 à qui Canal+ sous-licencie les droits.

Pour voir Dortmund – PSG 2023 en direct streaming

Rendez-vous sur Canal+ à 21h00 pour le décisif Dortmund – PSG 2023 en direct streaming

Canal+ prévoit un avant-match animé par Hervé Mathoux dès 19h50, suivi du direct depuis le Signal-Iduna Park à 20h55. La rencontre sera commentée par Paul Tchoukriel et Habib Beye, avec Dominique Armand et Charlotte Gabas en bord de terrain. L’émission post-match prendra le relais après le coup de sifflet final. De son côté, RMC Sport 1 commencera sa couverture dès 20h avec « Champions Zone ». Le match sera commenté par Jérôme Sillon et Emmanuel Petit, accompagnés par Fabrice Hawkins en bord de terrain. L’après-match se prolongera également jusqu’à minuit.

Une poule F de la Ligue des champions particulièrement serrée

La poule F de la Champions League est serrée, avec le Borussia Dortmund en tête avec 10 points, suivi du PSG avec 7 points, de Newcastle et du Milan AC, tous deux à 5 points. Ce dernier match est déterminant pour les équipes en lice. Les Allemands sont assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale, après trois victoires consécutives. Le seul revers qu’ils ont subi jusqu’à présent en C1 a été contre le Paris Saint-Germain lors de leur précédente rencontre.

Gare à la mauvaise surprise pour le collectif de Luis Enrique

Pour le PSG, l’enjeu est énorme après un match nul arraché face à Newcastle, préservant ainsi leurs chances de qualification. En déplacement, l’équipe de Luis Enrique a eu des difficultés, concédant deux défaites à l’extérieur contre Newcastle (4-1) et Milan (2-1). De plus, Ousmane Dembélé, suspendu, ne pourra pas affronter son ancienne équipe.