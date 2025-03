Dortmund et son exceptionnel public accueillent Lille en huitième de finale aller de la Ligue des champions 2025.

Ce mardi 4 mars la Ligue des champions entame une nouvelle phase avec l’aller des huitièmes de finale. Avec une rencontre qui promet du spectacle entre une équipe allemande en quête de constance et un club nordiste en pleine dynamique européenne. Ce choc du jour Dortmund – Lille 2025 en direct live streaming est à voir en soirée et en exclusivité sur Canal+ Foot, la chaîne du football européen.

Pour regarder Dortmund – Lille 2025 en direct live streaming

Un choc Dortmund – Lille 2025 en direct live streaming

Le Borussia Dortmund a dû batailler pour atteindre les huitièmes de finale. Après une phase de mini-championnat conclue à la 10e place, les hommes de Niko Kovac ont validé leur qualification en barrage face au Sporting Lisbonne, grâce à une victoire convaincante à l’aller (0-3) avant de gérer le retour (0-0). En Bundesliga, la situation est plus compliquée pour le BVB, actuellement 10e du classement. Malgré tout, les Jaune et Noir restent sur deux succès consécutifs, dont un dernier face à Sankt Pauli (0-2), qui leur permet d’aborder cette confrontation avec plus de confiance.

Le LOSC nourrit des ambitions dans cette Ligue des champions

De son côté, le LOSC a impressionné lors de la première phase en terminant 7e, s’évitant ainsi un passage par les barrages. Sous la houlette de Bruno Génésio, les Dogues ont signé des performances marquantes, notamment en battant le Real Madrid (1-0) et l’Atlético de Madrid (1-3). Avec une série d’invincibilité de 21 matchs toutes compétitions confondues, Lille s’est affirmé comme un sérieux prétendant dans cette compétition. Toutefois, leur dernière sortie en championnat s’est soldée par une lourde défaite face au Paris Saint-Germain (4-1), un revers qu’il faudra rapidement oublier pour aborder ce rendez-vous européen dans les meilleures dispositions.

Rendez-vous à partir de 21h ce mardi soir

Le coup d’envoi de ce duel européen sera donné à 21h, au Signal Iduna Park, antre bouillante du Borussia Dortmund. Pour ne rien manquer de cette affiche, rendez-vous sur Canal+ Foot, diffuseur officiel de la rencontre. Le match sera également accessible sur les plateformes connectées de Canal+, permettant aux supporters de suivre l’événement en direct depuis leur Smart TV, ordinateur, smartphone ou tablette.

Avec un Dortmund à la recherche de constance et un Lille ambitieux sur la scène européenne, cette confrontation s’annonce indécise et riche en émotions. Une belle soirée de football en perspective !