Djokovic – Ruud 2023 en direct streaming

Novak Djokovic et Casper Ruud s’affrontent en finale de Roland-Garros 2023.

La revanche de l’un, l’histoire avec un grand H pour l’autre. Entre le finaliste défait de l’édition dernière et l’ex-numéro un mondial désireux de le redevenir, il y aura match, ce dimanche après-midi, sur la terre-battue du court Philippe-Chatrier. Rendez-vous à partir de 15h pour la finale attendue. Ce Djokovic – Ruud 2023 en direct streaming sera sur France 2, puisque France Télévision a les droits de diffusion sur le tournoi de Roland-Garros. Que ce soit le Serbe ou le Norvégien, le vainqueur marquera l’histoire de son sport.

Suivez Djokovic – Ruud 2023 en direct streaming

A 15h sur France 2 la finale de Roland-Garros Djokovic – Ruud 2023 en direct streaming

Pour Djokovic, cette rencontre sera l’occasion d’une troisième victoire sur les courts de la Porte d’Auteuil à Paris, après ses succès de 2016 et 2021. Ce sera surtout pour lui, l’occasion de gagner un 23e titre en Grand-Chelem, une performance inédite qui lui permettrait de doubler Nadal pour devenir sûrement le GOAT de l’histoire du tennis. Rien que ça. Quant à Casper Ruud, son plus jeune adversaire de 24 ans, il revient en finale de Roland-Garros, un après s’être incliné sèchement face, il est vrai, au maître de la surface Rafael Nadal (6-3, 6-3, 6-0).

Le numéro 3 mondial mène 4 victoires à rien sur son adversaire, n°4 à l’ATP

Ce sera la quatrième opposition entre l’actuel n°3 mondial, Novak Djokovic, et celui qui le suit, 4e, Casper Ruud. Et l’avantage clairement au premier nommé qui a gagné les quatre dont deux sur la surface de la terre-battue, en finale du tournoi de Rome 2020 et 2022. Plus dur encore pour le Norvégien, il n’a jamais pris un set à son adversaire. Si Djokovic a laissé de l’influx nerveux dans sa demi-finale, exceptionnelle sur deux manches face à la jeunesse montante, Carlos Alcaraz, Ruud n’a fait qu’une bouchée du revenant allemand, Alexandre Zverev. Un succès 6-3, 6-4, 6-0 , qui lui octroie un supplément de fraîcheur avant sa finale.