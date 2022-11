Djokovic – Rune 2022 Bercy en direct live streaming

Novak Djokovic vise un septième sacre au tournoi de Bercy 2022.

L’ancienne et la next génération s’opposent ce dimanche à Paris. L’affiche est belle entre l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis et un jeune disciple de 19 ans aux dents assez longues pour briguer sa place. Elle vise à un dernier titre en Masters 1000 pour conclure la saison, avant les Masters des meilleurs. C’est à 15h que débute la finale Djokovic – Rune 2022 Bercy en direct live streaming et ce sera à voir en clair, sur la chaîne C8.

Pour voir Djokovic – Rune 2022 Bercy en direct live streaming

La finale Djokovic – Rune 2022 Bercy en direct live streaming est en clair sur C8

A 35 ans, Novak Djokovic visera un septième titre entre les murs du Palais omnisport de Paris Bercy, quand son jeune (19 ans) adversaire danois, Holger Rune défendra ses chances pour un premier sacre. A la clé pour le vainqueur de ce duel presque inédit, 1 000 points au classement ATP à gagner, et une prime financière de 836 355 euros.

Nole mène 1 victoire à 0 sur son jeune adversaire danois

Presque inédite cette affiche, puisque les deux hommes se sont croisés une seule fois en carrière. Et c’est Nole qui a gagné, sur dur à l’US Open, en 2021, en quatre manches. Mais gare aux apparences, pour se hisser en finale, Holger Rune a facilement écarté le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui restait pourtant sur une série de 16 victoires consécutives, quand dans le match suivant, Djokovic a eu beaucoup plus de peine pour se défaire du Grec Stéfanos Tsitsipas, en trois sets, avec tie-break dans le dernier.