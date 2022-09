Danemark – France 2022 en direct live streaming

Aurélien Tchouaméni sera titularisé dans l’entre-jeu de la France qui affronte le Danemark, ce dimanche soir.

Et de quinze. Comme le nombre des Bleus qui manquent à l’appel de Didier Deschamps, ce dimanche soir, parce qu’ils sont blessés ou contrariés par l’actualité. Dernière défection en date que celle d’Ousmane Dembélé qui se ressent d’une gêne. Or, comme il est un joueur « fragile », le staff ne prendra aucun risque avec lui. Ce seront donc ses partenaires qui officieront à l’occasion de Danemark – France 2022 en direct live streaming. La rencontre est prévue en soirée, dès 20h45 et elle sera à suivre sur TF1.

Suivez Danemark – France 2022 en direct live streaming

A voir sur TF1 le match Danemark – France 2022 en direct live streaming en Ligue des Nations

A plusieurs titres, ce match est d’une importance élevée, bien plus qu’une simple répétition avant le Mondial. C’est que les Danois, les Français les croiseront à nouveau au Qatar, en match du groupe D du Mondial, que complètent la Tunisie et l’Australie. Important également, et surtout, car la France jouent son maintien dans l’élite de la Ligue des Nations.

Les bleus ne doivent pas faire moins bon résultat que l’Autriche

Les Bleus ont leur destin entre leurs mains, c’est une excellente chose, à ne toutefois pas gâcher. Le deal est simple pour eux : faire, à Copenhague, un résultat équivalent ou mieux que celui de l’Autriche, qui reçoit dans le même temps la Croatie. Le Danemark pour sa part, doit viser la victoire et espérer un faux pas de la Croatie, pour se qualifier pour la phase finale de la compétition. Sur le terrain, avec toutes les défections connues, Didier Deschamps va innover en titularisant notamment, Alphonse Areola dans les buts, à la place de Lloris et Maignan blessés ou, avec Mbappé, Christopher Nkunku en pointe, qui serait alors préféré à Olivier Giroud.