Croatie – Brésil 2022 en direct live streaming

Neymar et le Brésil sur le pont pour les quarts de finale du Mondial 2022. La nation auriverde affronte la Croatie, ce vendredi.

Là, ça devient vraiment sérieux, pour la nation au damier, qui avance dans la compétition, à grand renfort de match disputés aux forceps. Le vice-champion du monde en titre ne perd pas, mais il ne gagne pas non plus et ça lui coûte des forces dans la bataille. Il en faudra pourtant, pour dominer ce collectif auriverde. Croatie – Brésil 2022 en direct live streaming est le premier quart de finale, qui ne sera diffusé que sur Bain Sport, la chaîne qui détient tous les droits exclusifs sur ce Mondial, vendues avec une offre couplée à Canal +, qui les droits de tous les sports majeurs, Ligue 1, Ligue des champions, Formule 1 ou Top 14 rugby.

Pour voir Croatie – Brésil 2022 en direct live streaming

C’est parti pour les quarts avec Croatie – Brésil 2022 en direct live streaming

Voilà plus de quatre ans que les deux pays n’ont pas croisé le fer, l’un en face de l’autre. C’était en juin 2018, en match amical, et à l’époque, la Seleçao s’est imposée 2-0, sur des buts de Neymar et de Firmino (qui n’a pas été convoqué pour ce Mondial). Plus largement, les deux pays se sont affrontés quatre fois, dont deux fois en coupe du monde, pour autant de succès brésiliens. Au mieux, la Croatie du ballon d’or Luka Modric, a-t-elle concédé le nul (1-1), en amical, à l’été 2005.

Le quart de finale le plus déséquilibré sur le papier

C’est donc logiquement que les Jaunes et Verts seront favoris de ces débats. C’est même, sur le papier et les cotes des opérateurs, le quart de finale le plus déséquilibré. Et d’assez loin d’ailleurs puisque la victoire de la Croatie peut payer jusqu’à dix fois ou plus la mise de départ. Avec leur force de frappe offensive, les Neymar, Vinicius Jr et co font trembler les défenses adverses. Le vainqueur de ce premier quart de finale affrontera, dans le dernier carré, le pays vainqueur entre les Pays-Bas et l’Argentine, qui s’expliqueront plus tard en soirée, ce même jour du vendredi 9 décembre.