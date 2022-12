Cameroun – Brésil 2022 en direct streaming

A 39 ans, Dani Alves va célébrer sa 125e sélection avec le Brésil, qui affronte le Cameroun, ce vendredi à la coupe du monde 2022 de football.

L’un, le pays de Neymar, est déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. L’autre, celui des Lions Indomptables, n’a plus son destin totalement entre ses mains ; pour voir l’étape suivante, il dépend du résultat de l’autre match de ce groupe G. Cameroun – Brésil 2022 en direct streaming est à voir en prime time, et accessible à tous, sur la chaîne TF1, dès 20h ce vendredi soir.

Suivez Cameroun – Brésil 2022 en direct streaming

En prime time sur TF1, Cameroun – Brésil 2022 en direct streaming

La Seleçao est donc déjà assurée de voir la phase éliminatoire du Mondial 2022, au Qatar. Ce match va permettre au sélectionneur, Tite, de laisser au repos des cadres, sachant qu’il a des joueurs touchés : Danilo (cheville gauche), Alex Sandro (cuisse droite) et surtout l’idole du pays, Neymar, touché à la cheville droite au cours du premier match contre la Serbie. Il est depuis ménagé. En face, le Cameroun a le couteau sous la gorge et entre les dents. sous la gorge, parce qu’il a l’obligation de battre le Brésil et d’espérer dans le même temps, dans l’idéal pour lui un faux pas de la Suisse sur la Serbie.

La Seleçao a son billet, pas les Lions Indomptables

Entre les dents, car le sélectionneur Rigobert Song et ses hommes ont des choses à se faire pardonner, dans ce groupe où ils ont une carte à jouer. Après le départ précipité du gardien Onana, les Lions Indomptables sont plus que jamais au bord du vide. Eux dont ont lit souvent qu’ils forment l’une, sinon la meilleure équipe du continent africain, ont à prouver l’affirmation. Le Maroc a déjà tiré la couverture à lui, les Lion Indomptables seraient bin inspirés de l’imiter.