C’sst parti pour Neymar et le Brésil au Mondial 2022 de football.

Voilà la Seleçao prévenue, des défaites surprises de l’Argentine et de l’Allemagne, pour autre favorites, à la victoire finale. Et c’est peu de le dire que la nation de Neymar l’est aussi et qu’elle nourrit de très hautes ambitions dans ce Mondial qatari. Ça passe donc par un bon résultat, ce mercredi soir. A voir en clair, sur TF1, ce Brésil – Serbie 2022 en direct live streaming, comptant pour le groupe H. Le coup d’envoi sera donné à 20h.

Sur TF1 dès 20h, Brésil – Serbie 2022 en direct live streaming

Après Suisse – Cameroun, plus tôt dans le même groupe, ce match du Brésil marque l’entrée en matière. Mieux vaudra, à la nation auriverde, qu’elle réussisse son entame. Sans quoi Neymar regrettera peut-être ses déclarations d’avant match par lesquelles il a ouvertement annoncé son intention de « ramener la coupe à la maison ». Y penser est une bonne chose, l’assumer publiquement une autre, possiblement plus compliquée. Le Brésil et son impressionnante armada offensive a les clés pour forcer le verrou serbe.

La Seleçao au complet, les Serbes ont des craintes en attaque

Ce match est l’affrontement du pays numéro un au classement de la FIFA et du 21e. Avec Milinković-Savić à la mène et l’attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic en pointe, la Serbie a des atouts à faire valoir, ce jeudi soir sur la pelouse du stade Lusail où sont programmés ces débats. Cela, à condition quand même d’une forme optimale des deux joueurs, qui étaient l’un comme l’autre légèrement douteux avant le match. Au point de ne pas être certain d’être des titulaires. C’est à voir, ce soir, à partir de 20h…