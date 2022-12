Brésil – Corée du Sud 2022 en direct streaming

Neymar est dans les starting blocks pour faire son retour avec le Brésil, face à la Corée du Sud, pour se qualifier au Mondial 2022.

Des forfaits et des retours, voilà qui résume succinctement, l’activité de la Seleçao ces jours derniers, entre défections des uns et espoirs née de l’entrée des autres. Disons-le clairement, d’abord de l’état de santé de Neymar et de sa cheville. Cela va mieux pour lui, il devrait d’ailleurs tenir sa place pour Brésil – Corée du Sud 2022 en direct streaming, à voir sut F1 en clair, ce lundi soir. La rencontre est programmée en soirée, à partir de 20h.

Voyez Brésil – Corée du Sud 2022 en direct streaming

En clair et en prime time Brésil – Corée du Sud 2022 en direct streaming

Touché en ouverture, face à la Serbie, à la cheville droite, Neymar revient dans le game, après être resté aux soins à l’écart des précédentes rencontres. C’est l’attraction numéro un de cette affiche qui oppose le Brésil, vainqueur du G et première nation au classement FIFA, à la Corée du Sud, qualifiée in-extremis, deuxième du groupe H. Elle est la 28e nation mondiale. Demi-finaliste de l’édition 2002, les sud-coréens vont avoir un gros morceau de bravoure à affronter, avec ce Brésil, présenté en favori de la Coupe du monde.

La Seleçao avec Neymar a les faveurs des pronostics

Quelques détails à relever, avant les débats : d’abord que la rencontre sera arbitrée par le Français Clément Turpin au sifflet. Ensuite que ce match sera le dernier disputé dans le stade 974, comme le nombre de conteneurs qui ont servi à sa construction, qui est aussi l »indicatif du Qatar. Coté rectangle vert justement, le Brésil est largement favori des débats, notamment chez les bookmakers. Jusqu’ici d’ailleurs, tous les favoris se sont qualifiés. Mais ce tournoi n’est pas stérile en surprise depuis son commencement, au mois de novembre dernier.