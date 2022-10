Benfica – PSG 2022 en direct live streaming

Christophe Galtier et le PSG affrontent le Benfica, ce mercredi soir.

Hier mardi, l’OM a dominé son sujet portugais. A Paris d’en faire autant, ce mercredi soir, avec toutefois un déplacement à assumer, à Lisbonne. Pas facile, et ce d’autant qu’il ne s’y est jamais imposé. Mais puisqu’il faut bien un début à tout, pourquoi pas ce mercredi soir ? Rendez-vous à partir de 21h, pour voir Benfica – PSG 2022 en direct live streaming, sur Canal + ou sur RMC Sport qui a une offre couplée événementielle avec le groupe BeIn Sports.

Pour voir Benfica – PSG 2022 en direct live streaming

Benfica – PSG 2022 en direct live streaming c’est à voir sur RMC Sport à 21h

Six points en deux journées de passées, c’est exactement le même bilan qui précède Benfica et le Paris Saint-Germain, avant leurs débats. Cela signifie que le vainqueur, s’il y a, prendra une option très sérieuse sur la qualification aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. De surcroît si, dans le même temps, la Juventus et le Maccabi Haïfa avaient la bonne idée de se neutraliser.

Renato Sanches absent pour les retrouvailles avec son club formateur

Ce sera la sixième opposition entre les deux équipes, dans l’histoire des coupes européennes et le club portugais domine le Français, avec trois victoires à deux et un match nul concédé. Au PSG der rétablir le parfait équilibre, ce soir. Christophe Galtier aura pour cela la presque totalité de son groupe à disposition. Manquent quand même à l’appel car blessés, le défenseur Presnel Kimpembé, et le milieu axial, Renato Sanches, qui doit plus durement ruminer le fait de rater ce match, au club qui l’a formé, avant que le Bayern Munich ne le repère.