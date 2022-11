Belgique – Maroc 2022 en direct live streaming

La Belgique de Kevin de Bruyne affronte le Maroc dans le cadre du Mondial 2022 de football.

Deux matchs et deux impressions différentes, au sortir du premier tour. Tandis que les Diables rouges ont eu toute les peines à se défaire du guêpier canadien (court succès, 1-0), les Lions de l’Atlas ont tenu la dragée haute (0-0), au vice-champion du monde en titre. Mais le besoin de gagner est le même des deux côtés pour ce Belgique – Maroc 2022 en direct live streaming, à voir à partir de 14h, en clair ou sur BeIn sport pour les abonnés.

Pour regarder Belgique – Maroc 2022 en direct live streaming

Belgique – Maroc 2022 en direct live streaming en deuxième affiche de la journée

En s’imposant ce dimanche, la Belgique scellera sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Avec de surcroît, la presque garantie de terminer premier de ce groupe F. Le Maroc doit en faire de même pour rester dans la course, avant de disputer un dernier match, contre le Canada, jeudi, qui affrontera avant la Croatie, ce même jour de dimanche. Toutes les options comptables restent ouvertes mais sur le terrain, les deux nations ne devraient pas beaucoup évoluer, d’une rencontre à l’autre.

La 2e nation au classement FIFA affronte la 24e

Côté belges, Roberto Martinez devrait reconduire le même onze de départ, qu’à l’entame, en dépit de quelques manques d’assurance flagrant, notamment sur le secteur défensif. De possibles largesses dont tentera de profiter la Maroc, du latéral parisien, Achraf Hakimi, annoncé présent, comme son pendant à gauche de la défense, Noussair Mazraoui, bien que touché dans on opposition contre la Croatie. Ce Belgique – Maroc met en compétition la deuxième nation au classement FIFA actuel, et la 22e. C’est aussi un match de l’expérience (30 ans d’âge moyen pour les Diables Rouges), contre un collectif plus jeune et fougueux (24 ans, la moyenne chez les Lions de l’Atlas).