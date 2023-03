Bayern – PSG 2023 en direct streaming

Bayern ou PSG, un seul de ces deux clubs verra les quarts de la Ligue des champions.

Après le match aller perdu 0-1 face au Bavarois, les Parisiens devront impérativement gagner par deux buts d’écart ou plus s’ils souhaitent se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, sans passer par la séance des tirs au but. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne souhaitent pas subir un deuxième revers consécutif à ce stade de la compétition, après leur élimination face au Real Madrid, quasiment un an jour pour jour. Bayern – PSG 2023 en direct streaming est à suivre ce mercredi 8 mars à 21h00, sur Canal+ qui a les droits de diffusion de la compétition. Couplée avec l’offre de Bein Sports, Canal + propose le catalogue sportif le plus large du PAF (Ligue 1, Ligue des champions, Top 14, F1, MotoGP…). Avec ou sans engagement.

Suivez Bayern – PSG 2023 en direct streaming

Sur Canal+, Bayern – PSG 2023 en direct streaming

La victoire et rien d’autre, tel est le mot d’ordre des hommes de Christophe Galtier, s’ils souhaitent avoir une chance d’arracher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En s’inclinant 1-0 au Parc des Princes sur un but de Kingsley Coman lors de la phase aller, les joueurs parisiens ne se sont pas facilités la tâche. Toutefois, contrairement à la dernière rencontre face au Bayern, ils pourront, cette fois-ci, compter sur leur atout numéro un, Kylian Mbappé, dès le début du match. En revanche, les Rouge et Bleu devront faire sans deux joueurs titulaires lors de l’aller. Neymar Jr, blessé à la cheville face au LOSC le 19 février dernier, qui ne jouera plus jusqu’à la fin de la saison, et Presnel Kimpembe, victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du Classique le 26 février, dont la saison est également terminée, seront les grands absents côté PSG.

Le PSG n’est pas favori face au Bayern

Si les Parisiens, Kylian Mbappé en tête, croient en leurs chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, ce n’est pas le cas des bookmakers. Les sites de paris sportifs en ligne voient le Bayern gagner cette rencontre. Le succès de Choupo Moting et ses coéquipiers est coté à 1,83. Tandis que celui des hommes de Christophe Galtier est à 3,65. L’écart est encore plus grand, lorsque la question est de savoir quelle équipe parviendra à se qualifier. La cote des Bavarois est de 1,2, alors que celle des joueurs du club de la capitale est de 4,25. Reste à savoir si le champion du monde français et ses coéquipiers réussiront à déjouer les pronostics. Si ce n’est pas le cas, alors la fin de saison du Paris Saint Germain sera très longue.