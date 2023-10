Ballon d’or 2023 en direct live streaming

Qui pour succéder à Karim Benzema au trophée du Ballon d’or 2023 ?

Ce lundi soir, tous les yeux des amateurs de football seront rivés sur le Théâtre du Châtelet à Paris, où se tiendra la cérémonie de récompense du trophée individuel le plus convoité du football. Cette 67e édition promet d’être un moment de prestige, de suspense et de récompenses pour les acteurs majeurs du monde du football. Pour suivre la soirée du Ballon d’or 2023 en direct live streaming, c’est sur L’Equipe, chaîne et web que cela passe. Le groupe Amaury Sport à qui appartient le média est en effet l’organisateur de l’événement.

L’année dernière, Karim Benzema a été couronné Ballon d’Or, mais cette année, il ne fait pas partie des favoris à sa propre succession. Lionel Messi, récemment couronné grâce à la victoire de l’Argentine en Coupe du Monde, semble être le grand favori malgré une saison relativement calme avec le Paris Saint-Germain. Néanmoins, des candidats sérieux tels que Kylian Mbappé et Erling Haaland restent en lice pour décrocher ce trophée prestigieux.

Qui pour succéder à Karim Benzema et Alexia Putellas ?

Outre le Ballon d’Or masculin, la soirée verra la remise de 7 autres trophées. Le Ballon d’Or féminin devrait logiquement revenir à une joueuse espagnole après la victoire de l’Espagne lors de la dernière Coupe du Monde féminine. Le Trophée Kopa récompensera le meilleur joueur de moins de 21 ans, tandis que le Trophée Yacine honorera le meilleur gardien de l’année. Le Trophée Gerd Müller sera attribué au meilleur buteur de l’année, et enfin, le prix Socrates récompensera un joueur ou une joueuse engagé(e) dans des actions humanitaires.

La cérémonie du Ballon d’Or 2023 est en direct streaming sur la chaîne L’Équipe à partir de 20h30. Les présentateurs de l’événement seront Didier Drogba et Sandy Heribert, qui ont déjà animé la dernière édition. La révélation du Ballon d’Or 2023 est attendue à partir de 21h45.

La liste des 30 nominés au Ballon d’or 2023

Karim Benzema (Al Itthiad)

Lionel Messi (Inter Miami)

Josko Gvardiol (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Julian Alvarez (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Kim Min-jae (Bayern Munich)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Harry Kane (Bayern Munich)

Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

André Onana (Manchester United)

Emiliano Martinez (Manchester United)

Martin Odegaard (Arsenal)

Bukayo Saka (Arsenal)

Nicolo Barella (Inter Milan)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Khvicha Kvaratskhelia (Naples)

Victor Osimhem (Naples)

Mohamed Salah (Liverpool)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Robert Lewandowski (FC Barcelone)

Yassine Bounou (Al-Hilal)