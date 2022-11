Argentine – Mexique 2022 en direct live streaming

Si Lionel Messi veut un jour gagner un Mondial, son Argentine doit battre le Mexique, ce samedi.

La terre a tremblé en Amérique du Sud, autant qu’au Moyen-Orient. Mais pas pour les mêmes raisons, quand les uns étaient en liesse, les autres cauchemardaient. L’Albiceleste est tombée de haut, face à l’Arabie Saoudite et elle est plus que jamais au pied du mur, à l’heure d’entamer le deuxième tour des groupes. Le choc Argentine – Mexique 2022 en direct live streaming sera en clair pour tout le monde, à suivre sur TF1. C’est le dernier match de la journée, programmé à 20h.

Pour regarder Argentine – Mexique 2022 en direct live streaming

Le choc Argentine – Mexique 2022 en direct live streaming en dernier match de la journée

Battu par le pays supposé le plus faible du groupe C, la nation de Lionel Messi n’a même plus de joker dans sa manche. Un nul n’y suffirait probablement pas, il faudra clairement écarter le Mexique, pour entrevoir la possibilité d’une suite. Avant un dernier match à jouer à la Pologne, de Lewandowski. Point rassurant pour l’Argentine, voilà plus de dix ans qu’elle n’a plus perdu contre son adversaire d’Amérique centrale.

Un adversaire qui sied plutôt bien à la nation de Messi

Les partenaires d’Angel Di Maria et Parades ont gagné 5 des six dernières confrontations (contre un nul, 2-2, en 2015) et la dernière opposition s’est soldée par une large victoire argentine, quatre buts à zéro. Chez les bookmakers de France, l’Argentin est donnée favorite avec une marge confortable, mais elle l’était encore plus, à l’occasion de son précédent match, face à l’Arabie Saoudite. La suite, on la connait… L’exploit saoudiens est par ailleurs considéré comme le succès le plus improbable de l’histoire de la Coupe du monde de football.