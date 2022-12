Argentine – Croatie 2022 en direct streaming

La Croatie de Luka Modric déjouera-t-elle encore les pronostics face à l’argentine de Lionel Messi, au Mondial 2022 ?

Une demi-finale sur laquelle peu de supporters auraient parié avant le début de cette Coupe du Monde. Si l’Argentine était attendue à ce stade de la compétition, on ne peut pas en dire autant de son adversaire, la Croatie. En effet, alors que le Brésil était le grandissime favori et se voyait déjà rejoindre son rival de toujours. Neymar et ses coéquipiers ont vu leurs espoirs balayer par la nation de Luka Modric. Après avoir déjoué tous les pronostics donc, c’est bien un alléchant Argentine – Croatie 2022 en direct streaming auquel nous allons assister sur TF1, ce mardi soir à partir de 20h.

Argentine – Croatie 2022 en direct streaming c’est ce mardi soir sur TF1

Après avoir éliminé péniblement les Pays Bas, l’Albiceleste, emmenée par un Lionel Messi stratosphérique depuis le début de la compétition, semble favorite de cette rencontre. Troisièmes au classement FIFA et vainqueurs de la Copa America en titre, les hommes de Lionel Scaloni feront tout pour disputer une nouvelle finale de Coupe du Monde, huit ans après celle perdue face à l’Allemagne (0-1), en 2014.

La dernière de Lionel Messi ou de Luka Modric ?

Malgré ce statut de favoris, les Argentins sont prévenus, la Croatie est une équipe difficile à battre. Menés au score lors du huitième de finale face au Japon puis face au Brésil lors du quart de finale, Modric et ses coéquipiers ont su revenir dans le match et sont parvenus à égaliser, avant d’éliminer leurs adversaires lors de la séance de tirs au but. Cet Argentine – Croatie 2022 en direct streaming sera un match spécial car, en cas d’élimination, il sera très probablement le dernier match de Coupe du Monde de Luka Modric (37 ans) ou de Lionel Messi (35 ans), qui l’a d’ailleurs annoncé comme tel.