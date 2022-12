Argentine – Australie 2022 en direct streaming

Lancée à grande vitesse vers la victoire face à l’Australie au Mondial 2022, l’Argentine de Leandro Paredes ?

Caramba, presque ratée, la qualification pour les huitièmes de finale, de l’Albiceleste. Après une entame catastrophe et une grosse frayeur en suivant, la nation de Lionel Messi a validé son billet, et de surcroît, en terminant premier du groupe C. Ce samedi soir, elle entame les huitièmes de finale par un match contre les Socceroos. C’est l’opposition du jour en clair, que Argentine – Australie 2022 en direct streaming à voir pour tous sur TF1, en prime time, dès 20h.

Voyez Argentine – Australie 2022 en direct streaming

Argentine – Australie 2022 en direct streaming, une affiche à voir sur la Une

Qu’ils reviennent de loin ces Argentins, eux que l’on donnait parmi les favoris au commencement de ce Mondial 2022, au Qatar. Peut-être que la défaite concédée à l’Arabie Saoudite (1-2), sera l’acte fondateur d’un succès final. A peu de choses près, la nation sud-américaine retrouvait sur son sillage, l’équipe de France de football. Mais c’est finalement l’Australie qui a terminé deuxième du groupe F. Les Socceroos ont écarté la Tunisie, mais aussi le Danemark, au finish du dernier match de groupes.

L’Albiceleste s’est fait peur, mais elle est toujours dans le match

L’Argentine est la troisième nation mondiale au classement de la FIFA, elle affronte l’Australie qui est 38e. Chez les opérateurs des paris sportifs, l’Argentine est clairement la favorite, ce serait une énorme désillusion pour elle de ne pas se qualifier. Elle est donnée vainqueur à une cote inférieure à 1,3 contre un, elle est dix fois inférieure (donc autant de fois plus certaine), que celle attribuée au pays d’Océanie. Le vainqueur de cette opposition affrontera le lauréat de la rencontre entre les Pays-Bas et les Etats-Unis.