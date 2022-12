Angleterre – Sénégal 2022 en direct live streaming

L’Angleterre de Harry Maguire affronte le Sénégal, avec l’objectif de ne pas quitter ce soir, le Qatar et son Mondial 2022.

Le deuxième de la journée et le quatrième des huitièmes de finale, au Mondial, au Qatar, voilà ce qui se joue ce dimanche en soirée, sur le gazon du stade Al-Bayt, à Al-Khor. Il oppose le premier du groupe B, au deuxième du A. C’est à voir dès 20 h ce dimanche, l’affiche Angleterre – Sénégal 2022 en direct live streaming. Et c’est à suivre à la fois en clair sur TF1 ou Bein Sport, pour les abonnés à la chaîne, diffuseur exclusif de la compétition.

Regardez Angleterre – Sénégal 2022 en direct live streaming

Angleterre – Sénégal 2022 en direct live streaming, c’est accessible à tous

C’est un match qui comptera pour nous, depuis la France, si seulement les Bleus ont vaincu la Pologne plutôt dans la journée, car les deux pays vainqueurs ce dimanche de Coupe du monde, s’affronteront au stade des quarts de finale. Nous n’en sommes pas encore-là, les Three Lions et les Lions de la Téranga ont d’abord à s’expliquer entre eux. Les premiers ont dominé leur groupe, devant les Etats-Unis, l’Iran et le Pays-de-Galles, les autres ont été devancés des Pays-Bas, non sans réussir néanmoins, à contenir derrière l’Equateur et le Qatar, pays hôte.

Les Three Lions affrontent les Lions de la Téranga dans la peau des favoris

Les Anglais sont favoris, avec leur équipe une fois n’est pas coutume, plutôt solide sur toutes les lignes. Finaliste de l’Euro dernier, les Britanniques ont à coeur fr poursuivre leur progression, pour hypothétiquement affronter les champions du monde en titre, au tour prochain. Chez les bookmakers ils sont donnés vainqueurs à la cote de 1,6 contre un. Mais les Sénégalais ne seront pas en reste, leur cote de succès est à plus de 7, mais elle demeure inférieure à bien d’autres équipes outsiders, de ces huitièmes de finale. Surtout, ils ont moins de complexes à nourrir que leurs adversaires, ce Mondial étant déjà pour eux une réussite sportive.