Un Crunch à disputer En Angleterre, pour le capitaine Antoine Dupont et l’équipe de France de rugby, aux 6 Nations 2023.

Après leur défaite 32-19 face à l’Irlande, les hommes de Fabien Galthié ont relevé la tête et repris leur marche en avant, en s’imposant contre l’Italie 29-24, lors du troisième match, et sont toujours dans la course pour remporter le Tournoi des VI Nations. Ce succès redonne de la confiance à Antoine Dupont et ses coéquipiers dans cette compétition, dont ils sont les tenants du titre. Pour cette quatrième rencontre, l’adversaire du jour sera cette fois-ci bien plus coriace que les Italiens, puisque c’est un Crunch qui se joue. Cet Angleterre – France 2023 en direct streaming est à suivre ce samedi 11 mars à 17h45 sur France 2, qui détient les droits de la compétition.

Un Crunch est toujours un match à gagner. Les joueurs français et anglais ne se feront aucun cadeau sur la pelouse et donneront tout ce qu’ils ont pour gagner cette rencontre. Le XV de la Rose sera poussé par son public, à Twickenham. L’Angleterre devra faire sans son troisième ligne et vice-capitaine Courtney Lewins, non convoqué par le sélectionneur en raison d’une blessure à l’épaule, ainsi que le demi d’ouverture George Ford, qui n’a pas été retenu. De leur côté, les Bleus seront privés du centre Julien Delbouis et du troisième ligne Alexandre Roumat, forfaits pour la rencontre.

La France est favorite face à l’Angleterre

Le XV de France est bel et bien favori de cette rencontre face à l’Angleterre, selon les bookmakers. Le succès d’Antoine Dupont et ses coéquipiers est coté à 1,68, sur les sites de paris sportifs en ligne. Tandis que celui des hommes de Steve Borthwick est à 2,2. Nul doute que les joueurs du XV de la Rose voudront déjouer tous les pronostics et s’imposer face à leur rival, qui plus est à domicile, devant un public anglais en ébullition, qui sera acquis à leur cause et poussera leurs joueurs lors de chaque action. Une victoire lors d’un Crunch a toujours une saveur assez particulière. Celle-ci s’accompagnerait de la satisfaction d’être toujours en course pour remporter le Tournoi des VI Nations. Cela fait au moins deux raisons pour donner le maximum afin de ne pas avoir de regrets.