Angleterre – Etats-Unis 2022 en direct streaming

L’Angleterre pourra compter sur son capitaine Harry Kane, face aux Etats-Unis, ce vendredi au Mondial 2022.

L’occasion de faire un pas, sûrement décisif vers les huitièmes de finale, pour les uns ; de garder l’espoir d’une qualification pour les autres. Tel est l’enjeu de l’opposition du jour, à la coupe du monde de football, au Qatar. A tout le moins, celle qui nous est donnée d’être vue en clair. C’est l’affiche Angleterre – Etats-Unis 2022 en direct streaming, à voir à partir de 20h ce vendredi.

Pour voir Angleterre – Etats-Unis 2022 en direct streaming

L’affiche en clair, c’est Angleterre – Etats-Unis 2022 en direct streaming

Les Three Lions ont largement dominé leur premier match face à l’Iran (6-2), si bien qu’avec une victoire supplémentaire contre les USA, ils seront qualifiés pour la phase éliminatoire finale. Mais leurs adversaires nord-américains ont un besoin de points encore plus fort, après avoir concédé le match nul au Pays-de-Galles (1-1), en entame de compétition. Cela dépendra surtout du résultat de la nation de Bale, engagée plus tôt dans la journée, face à l’Iran.

Le retour du capitaine chez les Three Lions

Les Etats-Unis et les Anglais se ressemblent, dans le sens où de nombreux joueurs américains évoluent dans des ligues anglaises, la Premier League, principalement. Il y a aussi Timothy Weah, le fils de l’illustre George et attaquant du LOSC, qui a marque le premier but de sa sélection au Mondial, contre le Pays-de-Galles. Côté anglais, les attractions ne manquent pas, mais c’est d’abord le retour en attaque de Harry Kane qui rassure nos voisins britanniques. Ce dernier, victime d’un tacle appuyé contre l’Iran, était sorti prématurément. tout va mieux désormais, selon son coach Southgate, qui prévoit de titulariser son capitaine, ce soir.