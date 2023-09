Allemagne – France 2023 en direct streaming

Allemagne – France où l’occasion pour Deschamps de jauger ses troupes contre une nation forte du football. Quand bien même est-elle moins dominante, actuellement.

Didier Deschamps et ses hommes se déplacent de l’autre côté du Rhin, ce mardi 12 septembre en soirée pour y affronter la Nationalmannschaft dans un match amical. Une rencontre importante pour les Bleus, qui auront l’occasion de se jauger face à une équipe de premier rang. Allemagne – France 2023 en direct streaming est à 21h00 et à suivre sur la chaîne TF1.

Les Bleus arrivent en Allemagne en pleine confiance. Après avoir battu la Grèce (1-0) et l’Irlande (2-0) en éliminatoires de l’Euro 2024, les hommes de Didier Deschamps ont retrouvé leur meilleur niveau. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann sont en forme et l’équipe est bien organisée.

Une Nationalmannschaft qui vient de limoger son sélectionneur Hansi Flick

L’Allemagne, quant à elle, est en pleine reconstruction. Après une Coupe du monde 2022 décevante, les Allemands ont limogé leur sélectionneur Hansi Flick. Son successeur, Stefan Kuntz, a pour mission de redorer le blason de la Mannschaft. Ce match amical sera donc un test important pour les deux équipes. Les Bleus voudront confirmer leur bonne forme et l’Allemagne aura l’occasion de se racheter. C’est le dernier match du mois de septembre pour la France, avant d’affronter les Pays-Bas puis l’Écosse, en octobre.