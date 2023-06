Alcaraz – Djokovic 2023 en direct streaming

Duel au sommet du le court Philippe-Chatrier entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, en demi-finale de Roland-Garros 2023.

Ce pourrait être une finale de cette édition de Roland-Garros, mais le classement de chacun et le hasard du tableau l’a voulu autrement. Il restera encore une étape à suivre pour le seul vainqueur de cette opposition. Et quelle opposition ! Celle de l’actuel numéro un mondial et de son prédécesseur, désormais troisième. Alcaraz – Djokovic 2023 en direct streaming est programmé ce vendredi en demi-finale. Ce sera à suivre en clair sur France 2, chaîne et site web, à partir de 15h.

Suivez Alcaraz – Djokovic 2023 en direct streaming

Une finale avant l’heure que le match Alcaraz – Djokovic 2023 en direct streaming

La jeunesse triomphante et montante face à l’expérience dominante et constante, tel pourrait être le titre du feuilleton, à la veille de celui-ci. Entre l’Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic, ce sera ce jour, le deuxième affrontement en carrière. Le premier a tourné à l’avantage du plus jeune, c’était il y a un peu plus d’un an en finale du tournoi de Madrid. Déjà sur terre-battue. Et le match avait été aussi serré que l’on peut l’espérer aujourd’hui : trois sets pour un succès 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5), d’Alcaraz.

Quand le numéro un mondial affronte celui à qui il succède

S’il est un joueur qui peut contrarier la domination croissante de l’Espagnol, c’est bien Novak Djokovic. Pour autant, le Serbe a dû ferrailler plus que son adversaire, en quart pour se hisser jusqu’à cette demi-finale ; il a cédé un set au Russe Karen Khachanov. Mais Alcaraz aussi avant lui, surpris dans le deuxième, au deuxième tour, par le Japonais Taro Daniel, avant qu’il ne relance la machine. Implacable. C’est lui, le numéro un mondial, le favori des bookmakers face à Djoko. En sera-t-il de même au bout du compte ? Réponse ce vendredi, au bout d’un match qui pourrait être long.