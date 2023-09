Afrique du Sud – Irlande 2023 en direct streaming

Le choc de la journée à la Coupe du monde 2023 oppose l’Afrique du Sud championne en titre à l’Irlande, n°1 mondiale.

Le choc tant attendu de la Coupe du Monde approche, alors que le premier du groupe D affronte son dauphin ce samedi en soirée. C’est une rencontre particulière cat elle devrait déterminer l’adversaire de l’Équipe de France en huitièmes de finale du tournoi. Afrique du Sud – Irlande 2023 en direct streaming est à voir ce samedi à partir de 21h et à suivre sur la chaîne TF1 qui a acquis les droits de diffusion de ce Mondial de rugby.

L’Afrique du Sud a entamé la compétition de manière convaincante, en battant deux adversaires à sa portée sur le papier. L’Écosse s’est bien défendue mais a finalement cédé (18-3), tandis que la Roumanie n’a pas pu résister aux attaques des Springboks (76-0). L’équipe dirigée par Jacques Nienaber est maintenant confrontée à ce qui se fait de mieux dans le rugby mondial. Elle est et reste l’une des grandes favorites à la victoire finale dans cette Coupe du monde. Candidate plus que légitime à sa propre succession.

Le futur adversaire de la France en huitième sur la pelouse ce samedi soir ?

Quant à l’Irlande, la nation numéro un mondial du rugby, elle est actuellement en pleine forme. Les coéquipiers de Johnny Sexton dominent leur groupe après avoir écrasé la Roumanie (82-8) et le Tonga (59-16). L’objectif de cette rencontre est de décrocher la première place et d’affronter le deuxième du groupe de l’Équipe de France, qui comprend la Nouvelle-Zélande et l’Italie, en quart de finale. Le monde du rugby attend avec impatience ce duel épique entre deux des meilleures équipes au monde, qui promet d’être un moment fort de cette Coupe du Monde.

Les compositions de l’Afrique du Sud et de l’Irlande

Afrique du Sud : Willemse – Ardense, Kriel, De Allende, Kolbe – Libbok, De Klerk – Du Toit, Wiese, Kolisi – Mostert, Etzebeth – Malherbe, Mbonambi, Kitshoff

Irlande : Keenan – Hansen, Ringrose, Aki, Lowe – Sexton, Gibson-Park – Van der Flier, Doris, O’Mahony – Ryan, Beirne – Furlong, Kelleher, Porter.