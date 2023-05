AC Milan – Inter Milan 2023 en direct streaming

L’Inter Milan se frotte à son voisin l’AC Milan pour une place en finale de la Ligue des champions 2023.

Après Manchester City Real Madrid, qui s’est soldé par un score nul 1-1, place désormais à la deuxième affiche de ces demi-finales de la Ligue des Champions. Le football italien revient sur le devant de la scène européenne, avec deux équipes qui s’affrontent et tenteront de décrocher leur billet pour la finale de la plus prestigieuse des compétitions. Pour ce match aller de ce Derby della Madonnina, Romelu Lukaku et ses coéquipiers feront tout ce qui est en leur possible pour s’imposer, comme ils l’ont fait lors de la dernière confrontation face aux Rossoneri le 5 février dernier. Cette rencontre AC Milan – Inter Milan 2023 en direct streaming est à suivre ce mercredi 10 mai à 21h00 sur Canal+ qui offre 100% de l’UEFA Champions League, des championnats européens, du TOP 14, des Grands Prix de F1 et de MotoGP et de grandes affiches de Ligue 1 Uber Eats.

Suivez AC Milan – Inter Milan 2023 en direct streaming

Sur Canal+ à 21h00, AC Milan – Inter Milan 2023 en direct streaming

Quand le cinquième de Serie A reçoit le quatrième, c’est toujours un choc d’Italie, qui plus est lorsqu’il s’agit de deux grands clubs. Ce mercredi soir, le derby milanais sera une affiche européenne qui sent bon le début des années 2000, où la présence de plusieurs clubs italiens à ce stade de la compétition n’était pas une surprise. Privé de Milan Skriniar et de Robin Gosens, l’Inter Milan est tout de même favori de la rencontre, selon les bookmakers. En effet, la victoire de Romelu Lukaku et ses coéquipiers est cotée à 2,5, tandis que celle des hommes de Stefano Pioli est à 3,2. Un léger écart entre les deux équipes qui peut s’expliquer par l’incertitude qui règne autour de la présence de Rafael Leão, joueur essentiel à l’animation offensive de l’AC Milan.

L’Inter Milan est favori face à l’AC Milan

Outre le flou concernant l’état physique de l’ailier portugais, les dernières confrontations entre les deux formations peuvent expliquer le statut de favori des hommes de Simone Inzaghi. Cette saison l’Inter Milan et l’AC Milan se sont affrontés à trois reprises et le bilan est à l’avantage des Nerazzurri, avec 2 victoires – dont une en Supercoupe d’Italie – en leur faveur et 1 défaite. Toujours d’après les sites de paris sportifs, l’atout offensif numéro un de l’Inter est Lautaro Martinez, dont le but est coté à 3. Du côté des Rossoneri, Olivier Giroud semble le plus apte à marquer, avec une cote à 3,75. Nulle doute que les deux attaquants voudront confirmer les pronostics des traders et faire trembler les filets de la cage adverse.