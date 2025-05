Prédictions des résultats (J 33 et 34) et du classement final de Ligue 1 selon l’IA française, Mistral

Mistral peut-il prédire avec justesse la fin du championnat de France de Ligue 1 ? Réponse le 17 mai.

A deux journées de la fin de la saison 2024-2025 presque tout reste encore à faire en Ligue 1. Presque, car aux extrêmes, le Paris Saint-Germain est sûr de conserver son titre et le Montpellier HSC de descendre en Ligue 2.

Le suspense reste sinon à tous les étages, notamment dans la course au podium et à la qualification directe à la Ligue des champions, à laquelle six équipes peuvent encore prétendre. Bien malin celui qui devinera l’issue du championnat, mais l’intelligence artificielle s’y essaye pour celle qui concerne la France avec l’outil Mistral. Laquelle compte, en aparté, un certain Xavier Niel parmi ses actionnaires, ce même homme d’affaires qui arrive à la tête du club de Créteil en National 2.

Suspense entier pour le podium et le maintien en Ligue 1

En ce qui concerne la Ligue 1, des rebondissements seront à prévoir, si d’aventure Mistral à le nez creux. C’est surtout, devant le cas pour le LOSC Lille, qui s’adjugerait la troisième place à la barbe de l’AS Monaco ; l’Olympique de Marseille conservant son rang de dauphine du PSG.

Derrière Le Havre AC, au forceps doublerait finalement Angers SCO, qui devrait alors disputer un barrage pour assurer son maintien dans l’élite.

Prédictions des résultats et du classement final de Ligue 1 selon l’IA française, Mistral

Résultats prédits pour la 34ème journée (10 mai 2025)

Angers – Strasbourg (0-2)

Auxerre – Nantes (1-1)

Brest – Lille (1-3)

Le Havre – Marseille (0-2)

Monaco – Lyon (2-1)

Montpellier – Paris-SG (0-3)

Reims – Saint-Étienne (2-0)

Rennes – Nice (1-2)

Toulouse – Lens (0-1)

Résultats prédits pour la 34ème journée (17 mai 2025)

Lens – Monaco (1-1)

Lille – Reims (2-0)

Lyon – Angers (3-1)

Marseille – Rennes (2-1)

Nantes – Montpellier (2-0)

Nice – Brest (2-0)

Paris-SG – Auxerre (4-0)

Saint-Étienne – Toulouse (0-1)

Strasbourg – Le Havre (2-0)

Classement final prédictif

Paris-SG = 84 points (+61)

Marseille = 65 points (+29)

Lille = 63 points (+26)

Monaco = 62 points (+27)

Nice = 61 points (+28)

Strasbourg = 60 points (+22)

Lyon = 57 points (+22)

Lens = 51 points (+0)

Rennes = 38 points (-2)

Brest = 47 points (-8)

Nantes = 38 points (-12)

Toulouse = 38 points (-1)

Reims = 36 points (-11)

Auxerre = 41 points (-4)

Le Havre = 31 points (-34)

Angers = 33 points (-22) (Barragiste)

Saint-Étienne = 27 points (-41) (Relégué)

Montpellier = 16 points (-53) (Relégué)