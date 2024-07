Portugal – Slovénie 2024 en direct live streaming

Le Portugal de Nuno Mendes affronte la Slovénie ce lundi soir. Avant de peut-être affronter la France à l’Euro 2024 de football.

C’est un match que le public français suivra plus ou moins attentivement, selon le résultat obtenu par les Bleus, plus tôt ce lundi, car l’adversaire suivant sera le qualifié d’ici. Rendez-vous est pris à 21h pour le sixième des huitièmes de finale de l’Euro. C’est un Portugal – Slovénie 2024 en direct live streaming à voir sur BeIn Sports, mais également en clair, sur la chaîne M6.

Pour voir Portugal – Slovénie 2024 en direct live streaming

Portugal – Slovénie 2024 en direct live streaming sera accessible à tous sur M6

Champion d’Europe en 2016, le Portugal a abordé cet Euro 2024 en tant qu’outsider sérieux. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont brillamment terminé en tête de leur groupe avec deux victoires et une défaite sans importance. Après une victoire initiale 2-1 contre la République Tchèque, les joueurs de Roberto Martinez ont facilement disposé de la Turquie avec un score de 3-0. Lors du dernier match de poule face à la Géorgie, le sélectionneur a choisi de faire tourner l’effectif, offrant du repos à certains titulaires et du temps de jeu aux remplaçants. Cette rotation s’est soldée par une défaite 0-2, sans conséquence puisque le Portugal était déjà assuré de finir premier de son groupe.

Deux nations jusqu’ici invaincues dans cet Euro de football

En huitième de finale, le Portugal affronte la Slovénie, qui s’est qualifiée pour cette phase éliminatoire, en terminant troisième de son groupe après trois matchs nuls consécutifs : 1-1 contre le Danemark, 1-1 contre la Serbie et 0-0 contre l’Angleterre. Bien que les Slovènes n’aient pas gagné de match, ils ont montré des prestations solides. Il s’agit de leur première participation à un Championnat d’Europe depuis 2000. Ce huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie se déroulera ce lundi 1er juillet à la Frankfurt Arena de Francfort, en Allemagne.