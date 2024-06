Portugal – République tchèque 2024 en direct streaming

Le Portugal débute son Euro 2024 face à la République tchèque.

Ce mardi 18 juin en prime time marque le début de l’Euro pour le pays de Cristiano Ronaldo, qui se mesurera à l’un des outsiders de son groupe E. Le match, prévu à 21 heures au Leipzig Stadium en Allemagne, promet d’être une affiche captivante. Portugal – République tchèque 2024 en direct streaming est à suivre sur deux chaînes : TF1 en clair et beIn Sports 1 pour les abonnés.

Le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, aborde cette compétition avec confiance. En phase de qualifications, les Lusitaniens ont réalisé un parcours sans faute, remportant leurs dix matchs. Ils ont dominé leur groupe, laissant derrière eux la Slovaquie, le Luxembourg et l’Islande. Pour parfaire leur préparation, les hommes de Roberto Martinez ont disputé trois matchs amicaux : une victoire 4-2 contre la Finlande, une défaite 1-2 face à la Croatie, et une victoire 3-0 contre l’Irlande.

Les débuts du quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo

La République tchèque, qui a connu son heure de gloire en 1976 en remportant l’Euro, arrive avec des ambitions renouvelées. Les Tchèques ont terminé deuxièmes de leur groupe de qualification, égalant en points l’Albanie qui a pris la première place. Leur préparation à l’Euro a été marquée par deux victoires en matchs amicaux : un impressionnant 7-1 contre Malte et une victoire 2-1 face à la Macédoine du Nord. Avec des joueurs comme Patrick Schick, la République tchèque est prête à relever le défi contre le Portugal.

Où et Comment Suivre Portugal – République tchèque en Direct ?

Pour ne rien manquer de ce match, rendez-vous sur TF1 ou beIN SPORTS 1. TF1 offre la diffusion en clair, tandis que beIN SPORTS propose une couverture complète de l’Euro 2024, avec la retransmission de tous les matchs en direct, de la phase de groupes à la finale le 14 juillet.

Les abonnés de beIN SPORTS pourront suivre cette rencontre sur leurs smartphones, Smart TV, ordinateurs et tablettes tactiles, bénéficiant ainsi d’une couverture intégrale et de qualité de cette prestigieuse compétition européenne.

Un Début Crucial pour Deux Prétendants

Cette première rencontre est cruciale pour les deux équipes. Pour le Portugal, une victoire permettrait de confirmer son statut de favori et de bien lancer sa campagne. Pour la République tchèque, réussir face aux Lusitaniens serait un signe fort de leurs ambitions dans ce tournoi. Les deux équipes chercheront à marquer les esprits dès leur entrée en lice.

Ne manquez pas ce duel prometteur entre le Portugal et la République tchèque, et suivez toute l’actualité de l’Euro 2024 sur les antennes de TF1 et beIN SPORTS.