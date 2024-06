Pologne – Pays-Bas 2024 en direct streaming

Pologne – Pays-Bas, où le premier match de groupe D à l’Euro 2024 de football.

Ce dimanche, c’est une rencontre très attendue du groupe C, celui de nos Bleus, qui ouvre la journée à l’Euro de football. Elle oppose les deux outsider de la poule derrière les favoris que sont les partenaires de Kylian Mbappé, attendu demain pour leur entrée. Ce Pologne – Pays-Bas 2024 en direct streaming est programmé à 15h et ne sera à suivre que sur BeIn Sports, car le groupe a les droits exclusifs sur toutes les rencontres de l’Euro. Il est accessible via Canal +, dans une offre complète de sport et de football avec DAZN et Eurosport dans le pack.

Suivez Pologne – Pays-Bas 2024 en direct streaming

Le début du groupe D avec Pologne – Pays-Bas 2024 en direct streaming

La Pologne a connu un parcours tumultueux pour se qualifier pour cet Euro. Initialement favoris dans leur groupe éliminatoire, les Aigles Blancs ont terminé à une décevante troisième place derrière l’Albanie et la République Tchèque. Ils ont finalement décroché leur ticket pour l’Allemagne en battant le Pays de Galles aux tirs au but lors des barrages, malgré un match sans tir cadré. Cependant, les Polonais ont rassuré leurs supporters en remportant deux matchs amicaux contre l’Ukraine (3-1) et la Turquie (2-1) juste avant le tournoi.

Les Pays-Bas, absents de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, ont retrouvé leur niveau. Les Oranje ont terminé à la deuxième place de leur groupe derrière la France, démontrant une belle combinaison d’expérience et de jeunes talents. En préparation, les Néerlandais ont été impressionnants, s’imposant largement face au Canada (4-0) et à l’Islande (4-0).

Sans Milik et Lewandowski d’un côté, de Jong de l’autre

La Pologne devra se passer de ses attaquants vedettes, Arkadiusz Milik et Robert Lewandowski, tous deux blessés lors des matchs de préparation. Du côté des Pays-Bas, des joueurs clés comme Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Marten de Roon et Jurien Timber manqueront également à l’appel, ce qui pourrait influencer la dynamique de l’équipe. Le match entre la Pologne et les Pays-Bas, comptant pour le groupe D de l’Euro 2024, se tiendra ce dimanche 16 juin à l’Imtech Arena de Hambourg, en Allemagne. Le coup d’envoi est prévu à 15 heures.