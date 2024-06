Pologne – Autriche 2024 en direct live streaming

Robert Lewandowski est de retour pour épauler la Pologne face à l’Autriche à l’Euro 2024.

L’Euro de football en Allemagne a démarré sous le signe de la déception pour les deux duellistes de ce match car ils ont tous deux été battus en entrée de tournoi. Ces deux sélections, désormais en quête de rachat, s’affronteront dans un duel crucial pour leurs espoirs de qualification en huitièmes de finale. C’est à voir en exclusivité sur BaIn Sports que ce Pologne – Autriche 2024 en direct live streaming du groupe D, qu’est aussi celui de la France. La chaine est la seule à diffuser l’intégralité de la compétition et elle est actuellement accessible dans une offre sport et football avec RMC Sport, disponible avec ou sans engagement.

Pour voir Pologne – Autriche 2024 en direct live streaming

A 18h et sur BeIn Sports exclusivement Pologne – Autriche 2024 en direct live streaming

La Pologne a entamé son Euro 2024 avec une défaite frustrante contre les Pays-Bas. Adam Buksa avait pourtant réussit à ouvrir la marque pour les Polonais, dès les premières minutes de jeu, mais les Néerlandais ont su renverser la situation en suivant pour s’imposer 2-1. Ayant dû passer par les barrages pour décrocher leur place dans la compétition, les Aigles de Robert Lewandowski sont désormais dos au mur. L’attaquant vedette de la sélection fait d’ailleurs son retour dans l’équipe après avoir été tenu à l’écart parce que blessé. Après avoir éliminé l’Estonie et le Pays de Galles aux tirs au but, les Polonais doivent impérativement obtenir un résultat positif face à l’Autriche pour maintenir leurs chances de qualification.

Malheur au vaincu dans ce match au cordeau du groupe D à l’Euro de football

L’Autriche a également connu une entrée en matière difficile, s’inclinant sur la plus courte des marges (1-0) contre la France sur un but contre son camp de Maximilian Wöber. Malgré une prestation combative et une intensité notable dans les duels, les hommes de Ralf Rangnick n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Cette défaite met fin à une série de sept matchs sans défaite pour Das Wunderteam, qui se retrouve à son tour sous pression avant ce deuxième match de poule. La suite pour la sélection de Kevin Danso passe par un succès obligatoire sur la Pologne.