Pays-Bas – Turquie 2024 en direct streaming

Pays-Bas ou Turquie, l’une de ces deux nations se hissera en demi-finale de l’Euro 2024 de football.

C’est le dernier. Le dernier des quatre quarts de finale de l’Euro allemand et sûrement le match sur le papier le plus déséquilibré, entre une nation outsider à la victoire finale et une autre, surprise à ce niveau de la compétition. La rencontre se joue à à l’Olympiastadion de Berlin, elle est programmé en prime time ce samedi, Pays-Bas – Turquie 2024 en direct streaming est en clair sur TF1 ou à voir sur BeIn Sports 1 pour les abonnés à la chaîne.

Suivez Pays-Bas – Turquie 2024 en direct streaming

Pays-Bas – Turquie 2024 en direct streaming est en clair sur TF1

Les Pays-Bas, malgré un premier tour laborieux (3e de leur groupe, celui de la France), ont su se ressaisir en huitièmes en dominant aisément la Roumanie (3-0). Cette performance a effacé les doutes nés d’un départ poussif (victoire contre la Pologne, nul face à la France, défaite contre l’Autriche).

Les Oranges ont sorti de bleu de chauffe après une entame poussive

La Turquie, quant à elle, continue de surprendre. Deuxième de sa poule grâce notamment à une victoire in extremis contre la République Tchèque, elle a créé la sensation en éliminant l’Autriche (2-1) en huitièmes, portée par un doublé de Merih Demiral. Ce dernier toutefois, auteur d’une célébration jugée équivoque par l’UEFA, sera suspendu pour ce choc décisif pour une place dans le dernier carré.

Quel pays pour valider sa présence dans le dernier carré de cet Euro ?

Ce match s’annonce ouvert entre des Néerlandais en quête de constance et des Turcs portés par leur élan offensif. L’enjeu est de taille : atteindre la demi-finale de la compétition, un stade que peu d’observateurs imaginaient ces deux équipes atteindre au début du tournoi. Cette affiche promet un spectacle intéressant entre deux styles de jeu différents, et pourrait bien réserver son lot de surprises, à l’image du parcours de ces deux sélections dans cet Euro de football.