Pays-Bas – Autriche 2024 en direct streaming

Les Pays-Bas comme l’Autriche jouent leur place en huitièmes de finale de l’Euro 2024 de football.

En même temps que celui des Bleus se jouent l’autre et dernier match du groupe D, ce mardi à l’Euro de football. Ici l’enjeu est double car les deux nations qui s’affrontent peuvent encore prétendre à la qualification aux huitièmes de finale de la compétition. Pays-Bas – Autriche 2024 en direct streaming, ça se passe à 18h et en exclusivité sur BeIn Sports 2 qui a les droits de diffusion de l’intégralité de cet Euro. La chaîne est accessible via RMC Sports qui a une offre avec mais aussi sans engagement pour qui ne veut suivre que la compétition.

Pour suivre Pays-Bas – Autriche 2024 en direct streaming

En exclu sur BeIn Sports 2 le clash Pays-Bas – Autriche 2024 en direct streaming

Avec 4 points chacun, les Pays-Bas et la France sont en ballottage favorable pour la qualification, mais la première place reste à déterminer. L’Autriche, avec 3 points, garde également ses chances de qualification et peut même espérer terminer en tête en cas de victoire combinée à un faux pas des Français face à la Pologne. Les Néerlandais, emmenés par Memphis Depay, partent favoris au vu de leur historique face à l’Autriche (six victoires consécutives).

Deux pays qui peuvent encore se qualifier et terminer premier de groupe

Cependant, les Autrichiens ont montré leur potentiel en battant la Pologne 3-1 lors de leur dernier match. Pour les Pays-Bas, l’objectif est clair : faire au moins aussi bien que la France pour conserver la tête du groupe et éviter potentiellement des adversaires redoutables en phase à élimination directe. Ce match promet d’être intense, avec des enjeux importants pour les deux équipes.

L’issue de cette rencontre, couplée au résultat de France-Pologne, déterminera le visage final de ce groupe D très disputé?