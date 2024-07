Pays-Bas – Angleterre 2024 en direct live streaming

L’Angleterre de Harry Kane affronte les Pays-Bas ce mercredi soir à l’euro 2024, en clair sur la chaîne M6.

La deuxième demi-finale de l’Euro se joue ce mercredi en soirée. C’est une affiche haute en couleur et en saveur, entre deux nations bastions du football sur le Vieux Continent. Une seule verra la finale du tournoi. Laquelle ? Pour le savoir, rendez-vous à partir de 21h et sur M6 pour suivre Pays-Bas – Angleterre 2024 en direct live streaming. Un match programmé à Dortmund

Voyez Pays-Bas – Angleterre 2024 en direct live streaming

Les Néerlandais, emmenés par Ronald Koeman, ont su rebondir après une phase de groupes mitigée. Leur parcours jusqu’au dernier carré témoigne d’une équipe résiliente, capable de renverser des situations compromises comme lors de leur quart de finale contre la Turquie. Malgré l’absence de Frenkie de Jong, les Oranje s’appuient sur une génération talentueuse avec des joueurs comme Simons, Depay et Gakpo.

Les Oranjes montent en puissance, les Three Lions peinent à séduire

De leur côté, les Anglais, finalistes malheureux de l’édition précédente, avancent sans flamber mais avec détermination. Leur victoire aux tirs au but contre la Suisse en quarts de finale illustre leur mental d’acier. Emmenés par leur capitaine Harry Kane et des talents comme Saka et Bellingham, les Three Lions rêvent de décrocher enfin un titre qui leur échappe depuis 1966.

Ce match, diffusé sur M6 et beIN Sports 1, s’annonce comme un duel tactique passionnant entre deux équipes aux styles de jeu offensifs. Les Pays-Bas, avec leur moyenne de deux buts par match, défieront l’armada offensive anglaise dans ce qui pourrait être l’un des moments forts de cet Euro 2024.