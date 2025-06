Paul Pogba. Quel sera son salaire à l’AS Monaco ?

Paul Pogba va jouer en Ligue 1 la saison prochaine.

Paul Pogba va revenir sur les pelouses de football, et c’est en Ligue 1 que La Pioche va souscrire pour la saison prochaine. Voilà deux supers nouvelles au sujet du champion du monde 2018 et des amateurs de football partout présent sur le territoire. Et par-delà la Rocher princier. Car c’est avec l’AS Monaco que le milieu de terrain va s’engager prochainement.

Un contrat de deux ans attend Pogba à Monaco

Paul Pogba va parapher un contrat sur deux ans à l’échéance de 2028. Pour s’engager avec le club à la diagonale sur le maillot, le joueur de 32 ans a consenti à faire des efforts financiers et a par ailleurs renoncé, à un plus lucratif accord en Arabie Saoudite, avec le nouveau champion national, Al-Ittihad, aux côtés des Benzema, Kanté, Aouar et autre Laurent Blanc.

A l’AS Monaco, Paul Pogba devrait approcher les 2 millions d’euros annuels, traduit en net et hors primes. Sachant qu’en tant que Français, il ne pourra bénéficier des exemptions fiscales dont profitent les étrangers en résidence en principauté.