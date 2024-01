PSG, OL, Al-Ittihad: Où va jouer Benzema selon les bookmakers ?

En dépit de certaines difficultés sportives, Karim Benzema devrait finir sa saison avec Al-Ittihad. C’est l’hypothèse que défendent les bookmakers.

Le mariage de Karim Benzema avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite n’est pas aussi idyllique qu’annoncé. Le Ballon d’or 2022 n’a pas la même réussite que précédemment sous le maillot du Real Madrid, il est à ce point décrié, sans dire moqué (des médias l’ont affublé du sobriquet « Ben-Hazima » qui signifie « le fils de la défaite »), qu’il a fermé son compte Instagram que suivent 72 millions de followers.

Les pistes OL et PSG n’en sont pas vraiment

Son avenir est en question et ce, dès ce mercato de l’hiver. Outre-manche, les bookmakers ont lancé un marché pour connaître son avenir. Un retour à l’OL, dans le cocon de son club formateur et de sa famille n’est pas envisagé. Le PSG, pour autre rumeur qui lui colle en ce moment à la peau, est une hypothèse très lointaine, cotée à 10 contre un. Comme un départ vers un club de la MLS, aux Etats-Unis.

Le plus sûr est que Benzema reste à Al-Ittihad

Plus sûrement, il y a la piste du Sporting cotée à 8 contre un, celle d’un départ pour Manchester United ou Newcastle, à 5,5, ou celle d’un retour au Real Madrid, à 3,5 contre un. Mais le plus spur est encore qu’il poursuive et termine la saison là où il l’a commencé, c’est-à-dire à Riyad, au service du club Al-Ittihad. C’est coté à 1,8 contre un.