OM. Un nouveau responsable de la cybersécurité promu

Une promotion en intern à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a procédé à une promotion interne pour son poste de Responsable Infrastructures IT & Cybersécurité. C’est ce qu’annonce sur sa page Linkedin, Alan Bertrand, un profil qui évolue déjà dans l’environnement technique du club depuis plusieurs années.

Tel qu’il le détaille dans son cursus professionnel, le nouveau responsable a rejoint l’OM en mars 2022 en tant qu’Ingénieur Systèmes et Réseaux, poste qu’il a occupé jusqu’en septembre 2023. Il a ensuite collaboré au service de MARS 360, la société gestionnaire du stade, comme responsable infrastructures IT de septembre 2023 à juin 2025. Il a également été détaché à temps plein pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, gérant le déploiement et la sécurisation des infrastructures technologiques et informatiques du stade.

Nouveau responsable de la cybersécurité des installations de l’OM

Diplômé de CPE Lyon en 2021 avec un diplôme d’ingénieur en systèmes informatiques, réseaux et télécommunications, Alan Bertrand a auparavant obtenu un DUT Réseaux et Télécommunications à l’IUT de Valence. Dans ses nouvelles fonctions, il prend en charge les infrastructures IT et la cybersécurité de l’ensemble des installations du club marseillais. Cette promotion interne s’effectue dans un contexte où les clubs de football renforcent leurs équipes techniques pour gérer des infrastructures numériques de plus en plus complexes.