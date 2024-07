OM: Un maillot third orange, hommage au circuit Paul-Ricard ?

L’OM devrait avoir un maillot third à dominante de orange.

L’Olympique de Marseille a déjà officialisé ses deux maillots, domicile et extérieur, pour la saison 2024-2025, celui-ci ne l’est pas encore. C’est le third, celui normalement dédié à la coupe d’Europe dont le club sera toutefois privé. Arborant une teinte orange vif, cette tunique devrait rendre un hommage appuyé au célèbre circuit automobile Paul-Ricard, situé non loin de la cité phocéenne, tel que le rapporte FootyHeadlines.

Un maillot à dominante de orange pour l’OM en 2024-2025

La couleur dominante orange est rehaussée par des touches de bleu marine et de noir. Le logo Puma, l’écusson de l’OM et le nom du sponsor principal se détachent en bleu foncé sur ce fond flamboyant. L’avant du maillot est orné d’un motif géométrique qui pourrait évoquer les lignes extérieures aux virages du circuit. Clin d’œil supplémentaire au monde du sport automobile, le col et les poignets devraient arborer un motif à damier bleu et noir, rappelant les drapeaux de course.

Ce maillot third devrait être complété d’un short bleu marine, créant un contraste avec le haut. Les supporters phocéens devront patienter avant la sortie officielle de la tunique.