OM : Salaire, durée, les détails du contrat de Luis Henrique avec l'Inter Milan

Luis Henrique s’est engagé jusqu’en 2020 avec l’Inter Milan.

Luis Henrique a officiellement paraphé son contrat avec l’Inter Milan, quelques jours après avoir passé avec succès ses examens médicaux à la clinique Humanitas. Cette signature marque l’aboutissement d’un feuilleton estival qui propulse l’ancien Marseillais dans l’une des formations les plus prestigieuses d’Europe.

L’Inter Milan s’inscrit sur le long terme avec l’ailier brésilien en lui proposant un bail de cinq années, soit jusqu’en 2030. Le montant salarial est plus modeste : 2,5 millions d’euros nets par saison, soit environ 4,6 millions d’euros bruts. Cette rémunération place le Brésilien dans une fourchette intermédiaire au sein de l’effectif milanais, cohérente avec son statut de joueur prometteur mais non encore confirmé au plus haut niveau européen.

Un transfert à 23 M€ plus 2 millions de bonus pour l’OM

Du côté des modalités de transfert, l’Inter a déboursé 23 millions d’euros de partie fixe, assortis de 2 millions d’euros de bonus liés aux performances individuelles et collectives. Luis Henrique devient ainsi le cinquième joueur le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille dans le sens des départs.

L’arrivée du Brésilien répond à un besoin tactique précis identifié par le club lombard. Capable d’évoluer sur les deux flancs, Luis Henrique apporte une alternative intéressante à Denzel Dumfries sur le couloir droit, tout en offrant une polyvalence appréciée dans le football moderne.