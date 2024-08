OM : Salaire, durée, ce que Al-Saad propose à Azzedine Ounahi

Le mercato de l’été est entré dans son money time en Ligue 1, à l’Olympique de Marseille, l’essentiel est fait dans le sens des arrivées, reste désormais à Pablo Longoria et ses équipes, à dégraisser le collectif en place en cédant les joueurs placés dans le loft. Dans la liste desquels se trouve Azzedine Ounahi.

Le milieu de terrain marocain de 24 ans est encore sous contrat jusqu’en 2027, lui qui a rejoint le club marseillais au mercato de l’hiver 2023, moyennant une indemnité de 8 millions d’euros payées à Angers SCO. Selon la presse marocaine, Azzedine Ounahi serait suivi de Al-Sadd, un club du Qatar. Lequel proposerait au joueur un contrat long d’une durée de cinq ans, à l’échéance de 2029.

Et pour le convaincre de quitter l’Europe pour le Moyen Orient, Al-Sadd offrirait à Ounahi un salaire attractif donné à 7 millions d’euros la saison. C’est au moins le double qu’il n’en gagne avec l’Olympique de Marseille, lui qui émarge à moins de 3 millions d’euros brut estimés la saison. Si l’opération doit se faire, le timing pour l’OM est moins serré dans la mesure où le marché des transferts au Qatar est ouvert jusqu’au 9 septembre, contre le 30 août la fin en Ligue 1.

