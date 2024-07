OM : Salaire, contrat, ce que Valentin Carboni devrait signer avec l’OM

Valentin Carboni est en approche à l’Olympique de Marseille.

Les négociation se précisent entre l’OM et l’Inter Milan pour le transfert de Valentin Carboni. Beppe Marotta, le président du club italien a publiquement confirmé le départ du milieu offensif italien vers la France, dans le cadre d’un prêt d’un an, avec option d’achat pour l’Olympique de Marseille et de rachat pour l’Inter Milan.

Le président de l’Inter confirme le prêt de Carboni à l’OM

Les chiffres avancés de ce transfert sont les suivants : un prêt payant à un million d’euros pour le club lombard, une option d’achat qui serait de l’ordre des 40 millions d’euros. En parallèle, l’Olympique de Marseille devra au moins le temps de la saison en prêt du joueur, assumer l’intégralité de son salaire actuel.

Marseille devrait assumer son salaire intériste le temps de son prêt

A savoir que Valentin Carboni avoisine les 1,5 millions d’euros brut la saison, selon les données de nos confrères italiens. Il avait été revalorisé l’été dernier avant de prendre la direction de Monza dans le cadre d’un prêt. Il est depuis sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2028.