OM – RC Lens. Prédictions de ce choc selon les bookmakers

LOM part favori des bookmakers pour son match face au RC Lens.

Pour cette 25e journée de Ligue 1, les bookmakers ont établi leurs pronostics pour l’affiche entre l’Olympique de Marseille, solide dauphin du championnat, et le RC Lens, actuellement en milieu de tableau à la 9e place. Les cotes révèlent un avantage marqué pour les Phocéens dans ce duel qui s’annonce électrique au Vélodrome.

Les opérateurs placent clairement l’OM en position de favori avec une cote de victoire de 1,55, soit une probabilité implicite de victoire estimée à 96%. Le match nul apparaît comme un scénario nettement moins probable (cote de 4,40 représentant 3%), tandis qu’une victoire lensoise constituerait une surprise de taille avec une cote élevée de 5,45.

Concernant le score exact, les bookmakers envisagent principalement des scénarios favorables à Marseille : un 2-0 (cote de 7,35) ou un 1-0 (cote de 7,70) semblent être les résultats les plus probables. Un succès plus large des Olympiens par 3-0 est également considéré comme plausible (cote de 10,50). Du côté des matchs nuls, le 1-1 apparaît comme le plus crédible (cote de 7,40), loin devant le 0-0 (15,50) ou le 2-2 (13,80). Dans l’hypothèse d’une victoire lensoise, le scénario d’un 1-2 semble être le plus envisageable mais reste improbable (cote de 15,20).

L’OM favori pour la victoire, Greenwood pour les buteurs

Sur le front des buteurs, Mason Greenwood est désigné comme le principal danger offensif marseillais avec une cote de 2,25 pour marquer à tout moment de la rencontre. Amine Gouiri (2,72) et Neal Maupay (2,85) complètent le podium des buteurs potentiels côté OM. Chez les Sang et Or, Goduine Koyalipou apparaît comme la menace principale (4,20), suivi de près par M’bala Nzola (4,35) et Wesley Saïd (4,80).

Les cotes concernant les passes décisives désignent également Greenwood comme le joueur le plus susceptible de délivrer une offrande (4,90), tandis que l’attaquant anglais est logiquement favori pour être impliqué dans un but, d’une manière ou d’une autre (cote de 1,72 pour être « décisif »).

Ce match s’annonce comme un véritable test pour les Lensois qui tenteront de déjouer les pronostics face à des Marseillais déterminés à consolider leur deuxième place au classement.