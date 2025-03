Rendez-vous au Vélodrome ce dimanche pour le choc OM – Nantes 2025 en direct streaming.

La 24e journée de Ligue 1 McDonald’s s’achève ce dimanche avec une affiche historique du championnat de France au stade Orange Vélodrome entre deux grands clubs du football français. Une rencontre aux enjeux bien différents pour les deux formations. Cet OM – Nantes 2025 en direct streaming est programmé en soirée ce dimanche, et à voir en exclusivité sur DAZN où l’offre tarifaire est encore en baisse dans la dernière ligne droite de la saison.

Suivez OM – Nantes 2025 en direct streaming

OM – Nantes 2025 en direct streaming est sur DAZN où les tarifs sont en baisse

Actuellement deuxième au classement, l’OM doit se méfier de ses poursuivants. Avec seulement trois points d’avance sur Nice, les Phocéens n’ont pas droit à l’erreur s’ils veulent rester dans la course à la Ligue des champions. Après trois succès convaincants contre Lyon, Angers et Saint-Étienne, les hommes de Roberto De Zerbi ont connu un coup d’arrêt en s’inclinant lourdement (3-0) sur la pelouse d’Auxerre. Un match marqué par l’expulsion de Derek Cornelius, qui manquera ce rendez-vous face aux Canaris. Bonne nouvelle toutefois, Leonardo Balerdi fera son retour en charnière centrale après sa suspension.

L’un veut rester dans la course au podium l’autre sortir de celle au maintien

De son côté, le FC Nantes aborde cette rencontre avec l’objectif de s’éloigner encore un peu plus de la zone rouge. 14es au classement, les joueurs d’Antoine Kombouaré comptent cinq points d’avance sur le premier relégable. Les Canaris restent sur une belle performance, avec une victoire 3-1 contre Lens, et pourront une nouvelle fois compter sur leur atout offensif Moses Simon, déjà auteur de six buts et sept passes décisives cette saison.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20h45 ce dimanche 2 mars au stade Orange Vélodrome. La direction du match a été confiée à l’arbitre internationale Stéphanie Frappart. Pour les amateurs de football, le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN 1, accessible sur l’ensemble des appareils connectés. DAZN propose d’ailleurs 8 des 9 affiches de Ligue 1 McDonald’s chaque journée.