OM: Domicile, extérieur, pré-match, les futurs maillots de la saison 2024-2025

Bientôt la sortie officielle des nouveaux maillots de l’OM.

Leur sortie est imminente, Puma l’équipementier qui habille les joueurs de l’Olympique de Marseille a déjà dévoilé le domicile du Stade Rennais et les deux (domicile et extérieur) du RC Lens, pour deux autres équipes dans le giron de la marque au félin. D’ici à leur officialisation, voilà en image les maillots de la saison 2024-2025 de l’OM.

Bientôt la sortie des maillots de l’OM saison 2024–2025

La communauté Öpaleak les a partagée sur les réseaux sociaux. Le premier, que le home, est tout blanc teinté de bleu ciel, fidèle au classique code couleurs des maillots principaux de l’Olympique de Marseille. Le bleu se greffe sur le col rond et le bout des manches, le logo du club sur cette pièce est revisité. Les sponsors, Puma et CMA CGM sont en bleu plus foncé.

L’autre, l’extérieur est bleu foncé avec des touches de dégradé. Et la couleur de l’or en secondaire. Un peu de blanc et de gris complète la tunique en touches de bleu/gris et de blanc sur le col et le bout des manches. Enfin un maillot pré-match du même bleu/gris avec des marqueurs en doré.