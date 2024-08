OM: Ce que le transfert de Maupay doit aussi rapporter à l’ASSE, l’OGCN et au SB29

Neal Maupay s’est engagé ce vendredi avec l’Olympique de Marseille.

C’est officiel ce vendredi, au dernier jour du marché des transferts de l’été en Ligue 1, l’attaquant Neal Maupay rejoint l’Olympique de Marseille, pour une saison, et plus. Le joueur de 28 ans débarque en provenance d’Everton, sous la forme d’un prêt payant d’une saison, assorti d’une option d’achat obligatoire.

Neal Maupay à l’OM en prêt avec option d’achat

Le journal L’Equipe a communiqué les détails économiques de l’opération, il évoque un prêt à 500 000 euros, puis une option d’achat qui sera de 5,5 millions d’euros à compter de la saison prochaine. Sur ces sommes, il doit en revenir une partie aux clubs que Neal Maupay a fréquenté dans ses années de formation, de l’âge de 12 à 23 ans, d’après les règles que prévoient le mécanisme de solidarité de la FIFA.

Un transfert qui rapporte aux clubs qui ont formé l’attaquant

C’est-à-dire en France, l’OGC Nice principalement, l’AS Saint-Etienne et le Stade Brestois. Sur le prêt à un demi-million d’euros doivent à revenir aux premiers 12 500 euros et 2 500 euros à l’ASSE et au SB29. Après quoi, une fois l’option d’achat à 5,5 millions d’euros levée, l’OGCN pourra prétendre à 137 500 euros et 27 500 euros à Saint-Etienne et Brest.