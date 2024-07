OM : Avec deux sponsors en moins pour débuter la saison

S’il reste en tant que naming du Vélodrome, l’opérateur national Orange n’est plus un sponsor de l’OM.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle échéance contractuelle. En l’espèce, l’Olympique de Marseille en compte deux qui se sont achevées au 30 juin dernier et la fin de l’exercice 2023-2024 et qui n’ont pas été renouvelée. Deux commanditaires commerciaux que le club phocéen a retiré de ses supports de communication, tel que nous l’avons repéré à Sportune.

L’OM a perdu le sponsoring d’Orange et de Sorare

Le premier, nous l’avions déjà évoqué ici même, c’est Orange, l’opérateur téléphonique qui fut longtemps un sponsor de l’équipe marseillaise, jusqu’à même devenir le principal à l’avant des maillots de l’équipe première, de 2017 à 2019. Orange a décidé de recentrer ses investissements ailleurs que dans le sponsoring de clubs. Jusqu’à la saison dernière, Orange était un « partenaire premium », soit le deuxième des trois niveaux de hiérarchisation des sponsors. Ce retrait concerne aussi ses concurrents le PSG et l’OL. Il ne concerne toutefois pas le naming du Vélodrome, signé jusqu’en 2026.

De 16 à 14 commanditaires pour débuter la nouvelle saison

Un ton en dessous, dans les catégories dites des « partenaires officiels », l’Olympique de Marseille n’a plus, non plus, la contribution de Sorare. « Un partenariat basé sur la passion commune du divertissement sportif », disait alors le club à son sujet. De fait, l’OM ne compte plus que quatorze contre seize sponsors principaux à l’ouverture de cette nouvelle saison 20242025.